شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي خاص لسواريز أمام بلد الوليد في الليجا والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يهدف الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة إلى ضم فريق بلد الوليد إلى قائمة ضحاياه، عندما يتواجه الفريقان مساء اليوم على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

وسيكون أمام مهاجم الفريق الكتالوني تحدي خاص في مباراة اليوم، حيث يعد بلد الوليد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل سواريز في شباكه بالدوري الأسباني.

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وتمكن سواريز من التسجيل في جميع الأندية بالليجا باستثناء بلد الوليد، وأكثر الأندية التي سجل فيها المهاجم الأوروجوياني كانت ريال مدريد ، إيبار وريال بيتيس بواقع 9 أهداف في شباك كل فريق.

بينما حل الثنائي أوساسونا ومالاجا في المركز الأخير من حيث استقبال الأهداف من مهاجم الفريق الكتالوني، حيث استقبل كل منهما هدف واحد فقط.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.