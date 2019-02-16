شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

الخليج 365- إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان في صفقة إنتقال حر وذلك بعد نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكاتلوني نقلاً عن بعض التقارير الفرنسية أن برشلونة إنتهى بالفعل من بعض التفاصيل حول راتب اللاعب والمكافأت التي سوف يحصل عليها مع وجود نسبة من الراتب ستكون بسبب تفضيله برشلونة على باقي الأندية التي قدمت له عروض.

ولم يغلق الفريق الباريسي الباب في وجه رابيو حيث قال ناصر الخليفي رئيس النادي في أكثر من مقابلة صحفية أنه مستعد للتفاوض مع اللاعب من جديد لتجديد تعاقده على الرغم من أنه رفض في أكثر من مناسبة لكن توخيل يريده في الفريق.

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يذكر أن باريس سان جيرمان سبق وأن قرر أن يتم تجميد اللاعب منذ شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 بسبب مماطلته في التجديد بالإضافة إلى أنه يتدرب مع فريق الناشئين بالنادي كنوع من أنواع العقاب والتأديب حتى يرجع عن قراره.



وفور حصول برشلونة على الصفقة يكون قد حل مشكلة كبيرة من مشاكل خط الوسط المتمثلة في تقدم سيرجيو بوسكيتس في العمر بالإضافة إلى رغبة راكيتيش في الحصول على راحة بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية حيث أنه يلعب بإستمرار منذ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 والتي وصلت فيها كرواتيا للمباراة النهائية.

وبهذا يكون برشلونة قد نجح في الظفر بخدمات اللاعب على حساب أندية كبيرة مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين وكذلك مانشستر يونايتد الأنجليزي