شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
تأهل السيتي متصدر البريميرليج إلى هذا الدور بعد الفوز على بيرنلي، بينما صعد نيوبورت أحد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الرابعة بعد الانتصار على ميدلزبرة.
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم
تقام مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت في تمام الساعة 7:30
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم
تنقل مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت على قناة beIN SPORTS HD 2
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