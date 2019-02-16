شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه اليوم مانشستر سيتي نظيره نيوبورت في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. تأهل السيتي متصدر البريميرليج إلى هذا الدور بعد الفوز على بيرنلي، بينما صعد نيوبورت أحد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الرابعة بعد الانتصار على ميدلزبرة. موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم Advertisements تقام مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت في تمام الساعة 7:30 القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوبورت اليوم تنقل مباراة مانشستر سيتي ونيوبورت على قناة beIN SPORTS HD 2

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