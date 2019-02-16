شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم بكأس زايد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
ويهدف الهلال لاستغلال الحالة الفنية الرائعة التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، بعد تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
وصعد الزعيم لربع النهائي بعد الفوز على النفط العراقي 6 - 0 في مجموع المواجهتين، بينما تأهل الاتحاد بعد إقصائه الزمالك.
موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم
تقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 6:30
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم
تنقل مباراة الهلال والاتحاد على قناة أبو ظبى 1
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