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موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم بكأس زايد والقنوات الناقلة

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الخليج 365- يلتقي اليوم الهلال مع ضيفه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويهدف الهلال لاستغلال الحالة الفنية الرائعة التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، بعد تصدره لدوري كأس الأمير برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وصعد الزعيم لربع النهائي بعد الفوز على النفط العراقي 6 - 0 في مجموع المواجهتين، بينما تأهل الاتحاد بعد إقصائه الزمالك.

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

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تقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 6:30

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم

تنقل مباراة الهلال والاتحاد على قناة  أبو ظبى 1

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