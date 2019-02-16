شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوصل اليوم بكأس زايد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحل اليوم أهلي جدة ضيفا ثقيلا على الوصل الأماراتي في المباراة التي تجمع بينهم في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة بعد الفترة السيئة التي عاشها الفترة الماضية وأخرها الخسارة أمام النصر 2 - 1 بالدوري السعودي.

تأهل الأهلي لربع النهائي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري، بينما صعد الوصل لنفس الدور بعد إقصاء الأهلي المصري.

موعد مباراة الأهلي والوصل اليوم

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تقام مباراة الأهلي والوصل في تمام الساعة 3:30 عصرا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل اليوم

تنقل مباراة الأهلي والوصل على قناة أبو ظبى 1