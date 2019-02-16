برشلونة يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات في الليجا

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بعد 3 تعادلات متتالية، ينتظر أن تمنح عودة ديمبلي لصفوف برشلونة الشرارة التي يحتاجها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، وتدعيم فرصه مجددا في الفوز بلقب الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة فريق بلد الوليد، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ9.45 مساءً، على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني (2018-2019)، وبعد 3 تعادلات متتالية، ينتظر أن تمنح عودة اللاعب عثمان ديمبلي لصفوف برشلونة الشرارة التي يحتاجها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، وتدعيم فرصه مجددا في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وبدا برشلونة في أمس الحاجة إلى استعادة جهود ديمبلي بعدما سقط الفريق في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات خاضها ومن بينها المباراة مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك الفرنسي ديمبلي لفترة صغيرة بديلا في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو مطلع الأسبوع الحالي ولكنه يتأهب للمشاركة أساسيا في مباراة بلد الوليد بعد تعافيه تماما من الإصابة بشد في كاحل القدم، وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في أول موسم له مع الفريق، الذي ثار خلاله الجدل بشأن ما وصف بأنه عادات غير احترافية للاعب،

وشارك الفرنسي ديمبلي لفترة صغيرة بديلا في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو مطلع الأسبوع الحالي ولكنه يتأهب للمشاركة أساسيا في مباراة بلد الوليد بعد تعافيه تماما من الإصابة بشد في كاحل القدم، وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في أول موسم له مع الفريق، الذي ثار خلاله الجدل بشأن ما وصف بأنه عادات غير احترافية للاعب، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق تخلص من هذه السلبيات. وأصبح عثمان ديمبلي الآن من العناصر الأساسية المهمة في هجوم برشلونة تحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي خاصة مع فشل فيليب كوتينيو في شغل هذا المكان في الناحية اليسرى لهجوم الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث لم يستطع كوتينيو تعويض برشلونة عن النشاط والحيوية التي يقدمها ديمبلي، 21 عاما، ما يعني أن كوتينيو سيجلس على مقاعد البدلاء مع عودة ديمبلي للمشاركة في المباريات. وعانى النجمان الكبيران ليونيل ميسي ولويس سواريز في غياب عثمان ديمبلي ليسقط برشلونة في فخ التعادل بآخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري وكأس إسبانيا لكنه ما زال يحتفظ بصدارة جدول الدوري بفارق ست نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وتمثل مهارة وسرعة ديمبلي سلاحا مهما لبرشلونة حيث يسهم في إرباك المنافس وخلق مساحات خالية لميسي وسواريز. وكان الشيء الوحيد الذي حال دون هزيمة برشلونة أمام بيلباو يوم الأحد الماضي هو تألق حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيجن حيث تصدى لكرتين خطيرتين ليحافظ على التعادل السلبي للفريق. فالفيردي يستبعد الثلاثي



وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق، ولم يحصل مدافع البلوجرانا، صامويل أومتيتي، على التصريح الطبي، ليخرج بذلك من القائمة، بجانب غياب آرثر ميلو وسيلسين للإصابة، بينما استبعد فالفيردي كلًا من، موريلو، وتوديبو، وسامبر، لأسباب فنية. وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن، إيناكي بينا، سيميدو، جيرارد بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، لينجليت، ألبا، كيفن برينس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، مالكوم، فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي. ويتصدر برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 2، وسجل الفريق 60 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن غريمه ريال مدريد، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد. كما يحل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث ضيفا على رايو فايكانو، حيث يسعى أتلتيكو للحفاظ على الفارق الهزيل الذي يفصله عن الريال وبرشلونة أملا في استعادة المركز الثاني من الريال مع أي كبوة للأخير، وخسر أتلتيكو أيضا آخر مباراتين له وكانت إحداهما أمام ريال مدريد 1 / 3 مطلع هذا الأسبوع. وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في الدوري الإسباني:



- سيلتا فيجو × ليفانتي الساعة 2 - رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد الساعة 5.15 - ريال سوسيداد × ليجانيس الساعة 7.30 - برشلونة × بلد الوليد الساعة 9.45

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