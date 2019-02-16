انت الان تتابع الأهلي الجريح يتحدى طموح الإنتاج الحربي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيًلا على نظيره فريق الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد السقوط أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 3، وخسر مثلها وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
على الجانب الآخر، حذر مختار مختار لاعبيه من الاستهانة، وطالب مختار لاعبيه بالتركيز في اللقاء في محاولة لخطف النقاط الثلاث، في ظل الحالة التي سيظهر عليها الأهلي في محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة في تنزانيا، وأكد مختار للاعبي فريقه أن الشياطين الحمر هو بطل الدوري ومرشحًا بقوة للفوز في أي مباراة
وصعد الإنتاج الحربي للمربع الذهبي بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الـ21 للدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بـ7 لقاءات والتعادل فى 10، والخسارة في 4 لقاءات.
ويدير لقاء الأهلي والإنتاج الحكم محمد الحنفي، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.
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