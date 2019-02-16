الان تتابع في يوم واحد.. لاعب كرة دولي ينجب طفلين من امرأتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أثار اللاعب الهولندي لورينزو إبيسيليو، مهاجم فريق النجم الأحمر الصربي، اهتماما واسعا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن منحه قاض، مهلة حتى الثالث والعشرين من فبراير الجاري لتقديم عينة من حمضه النووي إلى المحكمة.

والسبب وفقا لما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية، أتى بناء على طلب إثبات أبوة اللاعب لطفلين ولدا في يوم واحد لامرأتين مختلفتين.

ويبدو أن اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 27 عاما، أصبح في مركز مثلث علاقة غير عادية أدت إلى ولادة طفلين في السابع عشر من يناير 2017.

ووفقا للصحيفة فإن لورينزو إبيسيليو كان على علاقة على ما يبدو مع كل من أنا باغاييفا، وداريا دانيلينا.

وكانت المرأتين ظهرتا العام الماضي في برنامج تلفزيوني روسي بعنوان “ليتحدث أحدهم”، تحدثتا خلاله عن حالتهما، والعلاقة مع اللاعب الهولندي.

وكشف اختبار للحمض النووي أبوة اللاعب للطفلين، تعود إلى لورينزو، غير أن القاضي طالب بمزيد من الاختبارات “لتأكيد النتائج”.

وكانت باغاييفا أنجبت في 17 فبراير 2017 طفلة سمتها مالينا، قالت إنها ثمرة علاقة مع لورينزو.

وفي اليوم نفسه، أنجبت دانيلينا طفلا ذكرا أطلقت عليه اسم ماتيو، مشيرة إلى أنه ابن اللاعب الهولندي.

ومنح القاضي اللاعب الشاب في منتخب هولندا، مهلة حتى 23 فبراير الجاري لتقديم عينة من حمضه النووي.

ويبدو أن اللاعب يعترف بأبوته لماتيو بعد أن ظهرا مع دانيلينا في صورة تجمعهم معا.

غير أن باغاييفا تزعم أنه الأب البيولوجي لابنتها مالينا، وتطالب بالحصول على دعم مالي من اللاعب.

وقال محامي الدفاع عن لورينزو العام الماضي، قبل وضع الطفلين، إن اللاعب الهولندي مستعد للمساعدة، ولكن لم يبد أنه قدم أي مبلغ مالي حتى الآن.

ولكن المؤكد أن اللاعب سيعتبر والد الطفلين، إذا لم يقدم أي دليل ينفي ذلك الأمر حتى التاريخ المحدد.