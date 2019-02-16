شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كومان تقلق بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينجسلي كومان لإصابة مقلقة في كاحله خلال مباراة فريقه ضد أوجسبورج في الدوري الألماني، قد تبعده على الأرجح عن المواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان كومان عاد في ديسمبر الماضي من إصابة مماثلة في أربطة الكاحل بعد غياب طويل عن الملاعب.

وأعرب مدرب الفريق البافاري، الكرواتي نيكو كوفاتش، عن تشاؤمه في ما يتعلق بالإصابة الجديدة بقوله: «إنه يعاني، إنها الأربطة مجدداً. يتعين علينا انتظار نتائج الفحوصات، بحسب الأطباء لا يبدو الأمر جيداً».

وستكون ضربة قوية لبايرن ميونيخ في حال تأكد غياب كومان عن موقعة ملعب أنفيلد في الشمال الإنجليزي، لأن مدربه يعول عليه كثيرًا، وقال في هذا الصدد: «عندما يلعب نملك ديناميكية مختلفة. افتقدناه كثيرًا عندما كان مصابًا، ولذا آمل في أن يتمكن من اللعب ضد ليفربول».

وسجل كومان هدفين في مرمى أوجسبورج، وكان صاحب تمريرة هدف الفوز الذي سجله زميله النمساوي دافيد ألابا، في المباراة التي فاز بها فريقه بصعوبة 3-2، قبل أن يتعرض للإصابة في آواخرها.