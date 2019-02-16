شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام تلخص 24 مواجهة جمعت الأهلي بـ«مختار مختار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب بتروسبورت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي، بمنافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الجاري.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الإنتاج صاحب المركز السادس.

ويخوض مختار مختار، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للإنتاج، مباراته رقم 25 في مواجهة المارد الأحمر على مدار مشواره التدريبي.

24 مواجهة سابقة جمعت مختار مختار بالأهلي منها 21 مباراة بالدوري الممتاز و3 مباريات بكأس مصر.

المباراة الأولى التي جمعت مختار بالأهلي كانت بالدور الأول للدوري موسم 2002-2003 عندما كان يقود فريق غزل المحلة وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة (3-2).

لم يتمكن مختار مطلقاً من الفوز على الأهلي خلال 21 مباراة بالدوري فخسر في 13 منها وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

الانتصار الوحيد لمختار على الأهلي كان خلال قيادته لفريق إنبي بكأس مصر موسم 2010-2011، والتفوق على الأحمر بهدف نظيف بربع النهائي، في حين حسم الأهلي مباراتين أخرتين أمام مختار بالكأس.

46 هدفاً سجلهم لاعبو الأهلي خلال 24 مباراة أمام مختار مختار، في حين زارت الأندية التي قادها مختار الشباك الحمراء في 20 مناسبة.

أطول سلسلة مباريات عجز خلالها الأهلي في الفوز على مختار تحمل الرقم 3، ففشل الفريق الأحمر في خلال 270 دقيقة من الانتصار على مختار، بتعادل إيجابي (1-1) أمام الاتحاد بالدور الثاني للدوري 2015-2016، ثم تعادل إيجابي جديد أمام الاتحاد (2-2) بالدوري 2016-2017، وتعادل ثالث للأحمر أمام الانتاج (1-1) بالدور الثاني لدوري 2016-2017.

بينما جاء أول تعثر للأهلي في مواجهة مختار بالتعادل الايجابي خلال قيادته للمحلة في الدور الثاني لموسم 2002-2003 بملعب القاهرة الدولي.

الانتصار الأكبر للاهلي على مختار مختار كان بنتيجة (4/0) وناله خلال قيادته لبتروجت في 3 مناسبات جميعهم بالدوري في مواسم 2007، 2009 و2014.