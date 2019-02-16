بيكيه على بعد خطوة من مجاورة أساطير برشلونة

أصبح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على أعتاب تحقيق رقم مميز خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإنه حال شارك بيكيه اليوم، سيرفع رصيد مبارياته في الليجا بقميص البارسا لـ300، حيث خاض من قبل 299 مباراة، وحقق فيها 226 انتصارًا، و50 تعادلاً، و23 خسارة.

وسجل بيكيه، خلال هذه المباريات 27 هدفًا، وتلقى 79 بطاقة صفراء، و6 بطاقات حمراء.

ولعب بيكيه في الليجا، بصفوف ريال سرقسطة، على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد موسم 2006-2007، حيث خاض 22 مباراة حقق فيها 8 انتصارات، و10 تعادلات، و4 هزائم، وسجل هدفين.

وسينضم بيكيه لقائمة لاعبي برشلونة الذين خاضوا 300 مباراة أو أكثر بقميص البارسا بالليجا وهم تشافي هيرنانديز (505 مباريات)، آندريس إنييستا (442 مباراة)، ميسي (439 مباراة)، كارليس بويول (392 مباراة)، ميجيلي (391 مباراة).

وكذلك فيكتور فالديز (387 مباراة)، سيرجيو بوسكيتس (333 مباراة)، كارليس ريكساش (328 مباراة)، جييرمو آمور (311 مباراة)، وأندوني زوبيزاريتا (301 مباراة).