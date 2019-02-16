نوير يحذر بايرن ميونخ من نوبات الجنون أمام ليفربول

حث مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، زملاءه على ضرورة التوقف عن ارتكاب الهفوات، التي تكلف الفريق استقبال الكثير من الأهداف.

وتلقت شباك نوير هدفين خلال فوز فريقه على أوجسبورج (3-2)، أمس الجمعة، في الجولة الـ22 من الدوري الألماني، حيث استقبل البايرن هدفًا بعد 13 ثانية فقط على بدء المباراة.

وخلال تصريحات أبرزها موقع "فور فور تو"، قال نوير: "المباراة كانت رائعة بشكل عام، لكن تلقي هدفين بهذا الشكل كان بمثابة نوبة جنون".

وأضاف: "أردنا الحفاظ على نظافة شباكنا مجددًا، لكن الشيء الأهم هو أننا كان لدينا الوقت الكافي بعد التأخر بهدف".

ويخشى الحارس الدولي الألماني من تكرار هذه الأخطاء خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال: "ليفربول ستتاح أمامه فرصًا أكثر، لذا يجب أن نحافظ على صلابتنا، خاصة على الطرفين، وحماية منطقة الجزاء بتنظيم دفاعي جيد، لمنع العرضيات القادمة من الأطراف".