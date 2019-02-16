شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في بورسعيد..إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقبل المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد نائبا عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد لدي وصوله قبل بدء جولة الوزير التفقدية بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة لسير العمل بالمحافظات وتفعيل دور المنشاًت الشبابية والرياضية ومتابعة المشروعات المختلفة. الجدير بالذكر أن صبحي يقوم اليوم بجولة في المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة منها الصالة المغطاة بكلية تربية رياضية والمدينة الرياضية بالإضافة الي استاد النادي المصري.

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