شكرا لقرائتكم محمد نجيب يخضع لتدريبات تأهيلية فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد نجيب، لاعب الأهلي، مرانا بدنيا صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

وخاض نجيب، تدريبات بدنية تحت اشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نسخة دوري الأبطال الماضية، وخضع مدافع الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية مرحلة المران البدني، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.

فيما قاد أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز، واشتمل المران على جانب بدني قوي، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل توالي المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.