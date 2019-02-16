شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم السبت 16 / 2 / 2019 سولشاير يُغازل سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مانتشستر يونايتد لخوض مواجهة تشيلسى بعد غد الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج" فى إطار دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى.

مانشتسر يونايتد يسعى للتعاقد مع سانشو



كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادى مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الواعد جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند، وذلك خلال موسم الانتقالات فى الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن اليونايتد رصد 70 مليون جنيه استرلينى من أجل التعاقد مع سانشو.

واشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي له الحق فى الحصول على 15% من حق بيع سانشو لأى ناد آخر، وذلك كما جاء فى بند تعاقد بوروسيا دورتموند مع اللاعب من السيتي قى أغسطس عام 2017، والذى جاء مقابل 8 ملايين استرلينى.

وتألق سانشو بصورة لافتة للنظر هذا الموسم مع دورتموند، حيث سجل 8 أهداف وصنع 10 خلال مشاركته فى 28 مباراة مع الفريق الألمانى فى جميع المسابقات.



جادون سانشو

لوكاكو يعود للظهور فى مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول



بات فى حكم المؤكد أن يعتمد النرويجى أولى جونار سولشاير المدير الفنى لمانشستر يونايتد على البلجيكى روميلو لوكاكو لقيادة هجوم الشياطين الحمر فى مواجهة ليفربول يوم 24 فبراير الجارى فى الدورى الإنجليزي.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية" أن لوكاكو قد واتته الفرصة لاثبات قدراته الفنية العالية لسولشاير، بعد ان ابتعد المهاجم عن اخيتارات المدير الفنى النرويجى منذ توليه المسئولية، بعد أن كان يتصدر تشكيل اليونايتد مع المدير الفنى السابق جوزيه مورينيو.

واشارت الصحيفة إلى أن الإصابة التى تعرض لها كلا من جيسي لينجارد وأنتونى مارسيال وغيابهما عن موقعة الريدز، ستفرض على سولشاير البدء بلوكاكو مع ماركوس راشفورد، بالإضافة إلى التسيلى اليكسيس سانشيز فى خط هجوم اليونايتد.