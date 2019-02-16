شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يكتفى بالمران البدنى وأليخاندرو يقود مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد نجيب، لاعب الأهلي، مرانا بدنيا صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى.

وخاض نجيب تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة فى مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى نسخة دورى الأبطال الماضية، وخضع مدافع الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلى قبل بداية مرحلة المران البدنى للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.

فيما قاد أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدورى الممتاز، واشتمل المران على جانب بدنى قوى وتدريبات الكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفنى، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتى، فى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، فى ظل توالى المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال أفريقيا.