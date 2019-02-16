شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يكلف معاونيه فى الأهلى بإعداد ملف عن المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جهازه المعاون بإعداد تقرير شامل عن اللاعبين المعارين، بالإضافة لتكليفهم بمتابعة مبارياتهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. ويرغب لاسارتي فى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المعارين لإتخاذ قرار بعودة بعضهم بنهاية الموسم وتمديد إعارة البعض الأخر، فى الوقت الذى لفت عدداً منهم إنتباه لاسارتي بعد تألقهم الواضح خلال فترة اعارتهم، وعلى رأسهم عمار حمدي المعار للإتحاد السكندري وثنائي الجونة أحمد حمدي وأحمد ريان.

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