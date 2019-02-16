شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الدراويش على الميزان قبل مواجهة النجوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى لتقييم طبى شامل، تضمن الوقوف على أوزان كل لاعب بالفريق. وكان المدرب البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، قد وضع برنامجا بدنيا مكثفا من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية قبل مواجهة النجوم، المقرر لها اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالأسبوع الــ22 من مسابقة الدورى الممتاز. ويتطلع الإسماعيلى لتحقيق انتصار أمام الفريق الصاعد سعيا للتقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة.

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