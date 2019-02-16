شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم، السبت، مع نظيره الإنتاج الحربى على ستاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى .

ومن المتوقع أن يلعب الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحى وجونيور أجايى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.