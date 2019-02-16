شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة ال 21 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقام اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة ال 21 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع الطيران و المنصورة مع مدينة نصر و أصحاب الجياد مع النصر و سبورتنج مع المعادى.
فيما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين كلا من ، السنطة مع سموحة و الشمس مع هليوليدو و 6 أكتوبر مع الأهلى .
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