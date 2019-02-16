مران الغائبين في الأهلي.. تدريبات بدنية لنجيب.. تأهيل عاشور.. وانضمام رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قاد أليخاندرو، مخطط أحمال فريق الأهلي، اليوم السبت، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي التي ستُقام مساء اليوم ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جانب بدني قوي، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل توالي المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الغائبين مشاركة كلًا من أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، في خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى التواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن، قد شارك في مران الفريق الجماعي قبل الدخول في معسكر استعدادًا للانتاج الحربي، وواصل مشاركته اليوم في المران الجماعي مع الغائبين عن مباراة الإنتاج.

وعلى هامش المران أدى حسام عاشور، تدريبات منفردة؛ حيث قام بالجري الخفيف حول الملعب وأدى جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، عقب تعرضه لإصابة عضلية، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.

وخاض كذلك محمد نجيب مرانًا بدنيا صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نسخة دوري الأبطال الماضية.

وخضع نجيب، لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية مرحلة المران البدني، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.