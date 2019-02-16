بالفيديو.. المتحدث باسم النواب: سنفعل مبادرة "لم الشمل" بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مبادرة سوف يتم تفعيلها في القريب العاجل، من أجل لم الشمل بين إدارتي الأهلي والزمالك.

وقال صلاح حسب الله في تصريحات لقناة "المحور" "أشجع النادي الأهلي، لكن هناك ما هو أهم من الأهلي والزمالك، علم بلدنا مصر، كل الهيئات والمؤسسات الرياضية والأندية، الجميع يخدم مصلحة مصر".

وتابع "ولو هناك محاولات لبث الفتنة والتفرقة بين الجماهير، يجب أن نقف ونراجع أنفسنا من أجل مصر فقط لا غير".

واستمر "عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك، نحن هنا نتحدث عن قلعتين وليس فقط أندية كرة قدم، الأهلي والزمالك هم شعب كامل، وكل الأندية الجماهيرية".

وواصل "يجب أن تكون الغيرة الأساسية على مصر، لو هناك ما سيجعلنا نختلف على مصر، اذا هناك مشكلة ويجب حلها، تواصلنا مع رئيس الزمالك، وقام بمد يده من أجل المساعدة في ايقاف الفتنة".

واختتم "وأثق أيضا في إدارة الأهلي، فالأهلي كبير وإدارته وجماهيره كذلك، يجب أن نرتقي جميعا من أجل مصر التي هي أكبر من أي كيان أخر، سوف يتم تفعيل مبادرة من أجل لم الشمل، لن نسمح بوجود تفرقة بين الأهلي والزمالك".