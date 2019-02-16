شاهد .. وزير الشباب والرياضة في زيارة لبورسعيد

:بورسعيد - عبد الرحمن بصلة

زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مدينة بورسعيد اليوم السبت، واستقبله المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة لتفقد عددًا من المنشآت الرياضية بالمدينة والاطمئنان على استعداداتها لاستقبال بطولة البحر المتوسط رقم 16 للشباب بمشاركة 12

دولة أوروبية وعربية هى فرنسا وإيطاليا ورومانيا وتركيا ومونتنيجرو والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسعودية والإمارات ومصر والتى تسضيفها بورسعيد فى الفترة من 17 حتى 24 فبراير الجارى.

ويتفقد الوزير مقر إقامة اللجنة المنظمة والحكام ومقر إقامة الفرق المشاركة بإحدى القرى السياحية، ويزور صالتى البطولة بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد وبالمدينة الرياضية ببورسعيد ويعقد لقاءً مع الشباب المتطوعين للعمل فى البطولة، ثم يتفقد ستاد النادى المصرى للوقوف على آخر مراحل التطوير لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى يونيو القادم.