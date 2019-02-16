المقاصة يتمسك ببقاء «طلعت» ويحفز لاعبيه لعبور دجلة

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تمسك اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، ببقاء طلعت يوسف المدير الفني للفريق رافضا أي اجتهادات صحفية تتردد بخصوص مستقبل الجهاز الفني الحالي بداعي أن الفريق تلقى 3 هزائم في آخر 4 مباريات أمام الأهلي والزمالك والمصري بخلاف تعادله مع الإسماعيلي دون أهداف.
وقال عبدالسلام لـ«الوفد»: إدارة المقاصة لا تحاسب بالقطعة وطلعت يوسف مدرب كبير وقدير ولا نفكر من الأساس في إجراء أي تغييراتفي الجهاز الفني ولا نعلم مصدر تلك الشائعات فتراجع النتائج لا يعني لدينا ضرورة إجراء تغييرات.
وأضاف: المتابع لمسيرة المقاصة يجد أن طارق يحيى استمر لسنوات وإيهاب جلال بعده ونطمع أن يستمر معنا طلعت يوسف لسنوات طويلة لأنه مدرب ممتاز ويلبي طموحات وأهداف الفريق بالتواجد في المربع الذهبي.
وأبدى رئيس المقاصة ثقته التامة في
ويخوض الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الجولة الثالثة والعشرين للدوري، وعقد طلعت يوسف المدير الفني جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز في لقاء دجلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق عرض مميز، كما عقد الجهاز الفني جلسات منفصلة مع الملجاشي بولان فوافي والغاني جون أنطوي لتحفيزهما لاستعادة مستواهما.
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