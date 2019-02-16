الاتحاد السكندري يلتقي الهلال في مواجهة من نار خارج الديار

يلتقى، فى السابعة مساء اليوم، الهلال السعودى أمام الاتحاد السكندرى، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فى الدور ربع النهائى من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
يخوض الهلال الشهير بـ«الزعيم» المباراة بمعنويات عالية بعد أن حقق فوزا مهما على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف فى مشواره نحو الحفاظ على صدارة الدورى السعودى.
والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد السكندرى الذى فاز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى الدورى المصرى،وبعد مرور 22 جولة من عمر الدورى، استطاع الفريق السكندرى أن يبقى فى وسط الجدول محتلا المركز العاشر.
يعتمد الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى الجديد للهلال على مجموعة متميزة من اللاعبين أبرزهم جوميز، وجيوفينكو ومحمد كنو وإدواردو، بينما يعتمد حلمى طولان على مجموعة متجانسة يبرز منهم رزاق سيسيه، وخالد قمر وإيمانويل بيناهينى وبازوكا وعمار حمدى.
ويغيب عن الهلال عمر عبدالرحمن
ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز لوضع قدم فى الدور نصف النهائى قبل مباراة العودة بين الفريقين التى ستقام فى الإسكندرية يوم 25 فبراير من البطولة العربية، وكان فريق الهلال قد تأهل لدور ربع النهائى من البطولة العربية بعد تخطى عقبة النفط العراقى بمجموع مباراتى الذهاب والإياب 6-0، بينما أقصى الاتحاد السكندرى منافسه الزمالك بركلات الترجيح.
وتقام فى الدور نفسه مباراتان حيث يلتقى الوصل الإماراتى مع الأهلى السعودى باستاد زعبيل بنادى الوصل، ويستضيف المريخ السودانى بملعبه مولودية الجزائر.
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