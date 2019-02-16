الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الإنتاج.. والإسماعيلي يخشى مفاجآت النجوم

تقام اليوم السبت، مواجهتان فى الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدورى الممتاز حيث تقام فى الرابعة عصرًا لقاء بين الإسماعيلى وضيفه النجوم على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى»، بينما يحل الأهلى ضيفًا على الإنتاج الحربى فى السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت.

المواجهة التى تحظى باهتمام كبير تجمع بين الأهلى والإنتاج الحربى خاصة أن الأهلى حقق 5 انتصارات متتالية ببطولة الدورى وعزز تواجده فى المركز الثالث فى الدورى برصيد 39 نقطة من خلال 12 انتصارا و3 تعادلات و3 هزائم، وسجل الفريق 28 هدفًا واستقبل 13 هدفا.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 21 مباراة وفاز الفريق 7 مرات بينما تعادل فى 10 مباريات وتلقى 4 هزائم وسجل الفريق 25 هدفًا واستقبل 23 هدفا.

ويخشى الأهلى الفصول الباردة للمدرب مختار مختار المدير الفنى الحالى للإنتاج الذى فرض التعادل دون أهداف على لقاء الفريقين بالدور الأول كما أن مختار فى موسم 2016 – 2017 تعادل حين كان مدربًا للاتحاد ذهابًا وإيابًا مع الأهلى.

الأهلى يخوض المباراة باحثًا عن مصالحة

جماهيره فى ظل الغضب الذى انتاب مشجعى الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا وهى ثانى هزيمة للفريق مع مدربه الأوروجويانى مارتن لاسارتى بعد الخسارة أمام بيراميدز.

ويبحث الأهلى عن مصالحة الجماهير وحصد الفوز السادس على التوالى، ويغيب عن الفريق الأحمر أحمد فتحى ومروان محسن والمغربى وليد أزارو وحسام عاشور ووليد سليمان كما تبدو فرص مشاركة سعد سمير مدافع الفريق صعبة نظرًا لعودته من الإصابة أمس الأول الخميس وعدم جاهزيته البدنية.

ويعتمد لاسارتى على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى ياسر إبراهيم ومحمد هانى وكريم نيدفيد والتونسى على معلول للدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى وهشام محمد «ناصر ماهر» للوسط ورمضان صبحى وحسين الشحات والنيجيرى جونيور أجاى «الأنجولى جيرالدو» للهجوم.. ويملك لاسارتى أوراقًا مميزة على مقاعد البدلاء، مثل صالح جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب.

ويسعى الإنتاج بقيادة مدربه مختار مختار لتحقيق المفاجأة وتعميق جراح الأهلى، ويستعيد الفريق جهود لاعب زيمبابوى موسى دياوارا بعد نهاية ويعتمد الإنتاج على تشكيلة تضم الحارس عامر محمد عامر وأمامه الرباعى محمود البدرى والغانى وهاب آنان وعبدالرحمن فاروق وأحمد شديد قناوى وأحمد مجدى ومحمود حمادة ومحمود فرج «كابونجا» للوسط والزيمبابوى موسى دياوارا والنيجيرى جيمس تيدى ومحمد مسعد للهجوم.. ويحتفظ مختار أيضًا ببعض البدلاء المميزين مثل غنام محمد والمخضرم أحمد رؤوف ومحمد عادل ومصطفى الجمل وحماده ناصر.

فى المقابل، يسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه البلجيكى سيدومير يانيفسكى تعزيز انطلاقته بالدورى بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر ويسعى الدراويش للتقدم نحو المربع الذهبى.

ويعتمد الإسماعيلى على تشكيلته التى تضم الحارس محمود رضا وأمامه محمود متولى وباهر المحمدى وأسامة إبراهيم وطارق طه للدفاع ومحمد صادق وعماد حمدى والتنزانى يحيى زايد للوسط وكريم بامبو والناميبى بينسون شيلونجو وعبدالرحمن مجدى للهجوم.

النجوم بقيادة مدربه أحمد سامى يحتل المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، وتبدو هناك مواجهة خاصة بين عصام الحضرى حارس المرمى وفريقه السابق الإسماعيلى.

ويعتمد النجوم على تشكيلة تضم الحارس عصام الحضرى وأمامه الرباعى محمود فتح الله وخالد عبدالرازق وأحمد أيمن والنيجيرى مايكل أزيخومين للدفاع ومحمود عبدالحليم وعمرو السيسى ومحمد همام للوسط وأحمد عبدالباسط شرويدة وأيمن الغباشى وصلاح أمين للهجوم.