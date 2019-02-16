رياضة | الأهلي يجهز عاشور ونجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز عاشور ونجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى حسام عاشور قائد نادي الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء اليوم في اطار مباريات الأسبوع 22 من بطولة الدوري المصري

وقام عاشور، بالجري الخفيف حول الملعب، واداء جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، عقب تعرضه لإصابة عضلية، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.

وخاض محمد نجيب مدافع الأهلي مرانا بدنيا صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نسخة دوري الأبطال الماضية.

مارتن لاسارتي يطلب تقريرا عن "كنز الأهلي المدفون"

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون متابعة لاعبي الفريق الأحمر المعارين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتجهيز تقرير شامل بهم.

ويرغب المدير الفني للأهلي في الوقوف على حالة جميع اللاعبين المعارين ومعرفة مستواهم لاتخاذ القرار المناسب بمن سيعود للفريق عقب نهاية الإعارة وحاجته له، ومن سيخرج معارا مجددا.

وكان الأهلي قد أعار 9 لاعبين في يناير الماضي وهم عمار حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وإسلام جابر ومحمود الجزار وعمرو بركات وكريم يحيى ومؤمن زكريا.

ويتألق اللاعبون المعارون من الأهلي في الدوري المصري وهو ما جعل البعض يؤكد أنهم كنز القلعة الحمراء المدفون للموسم الجديد.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينام المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

أغلى المدربين في الدوري المصري

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه