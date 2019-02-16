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اونلاين | بث مباشر.. كلمة السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن

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الممتاز

الإسماعيلي

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16:00

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النجوم

الأهلي

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x
19:00

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الإنتاج الحربي

سيلتا فيغو

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x
14:00

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خيتافي

رايو فاليكانو

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17:15

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أتلتيكو مدريد

ريال سوسييداد

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x
19:30

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ليجانيس

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x
21:45

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بلد الوليد

كالياري

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x
19:00

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بارما

أتلانتا

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x
21:30

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ميلان

الدوري الألماني

شالكه 04

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x
16:30

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فرايبورج

شتوتجارت

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x
16:30

-

لايبزيج

هوفنهايم

-

x
16:30

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هانوفر 96

كأس زايد للأندية الأبطال

الوصل - الإمارات

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x
15:30

-

الأهلي -

الهلال - السعودية

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x
18:30

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الاتحاد السكندري - مصر

المريخ - السودان

-

x
19:00

-

نادي مولودية الجزائر

كأس الإتحاد الإنجليزي

نيو بورت

-

x
19:30

-

مانشستر سيتي

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