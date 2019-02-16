شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد الدوري المصري اليوم السبت 16 - 2 - 2019، إقامة مباراتان ضمن منافسات الجولة 22، أهم المباريات ستكون بين الأهلي والانتاج الحربي. في إطار ذلك يرصد "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم (الإسماعيلي - النجوم) 4:00 ON SPORT (الإنتاج الحربي - الأهلي) 7:00 ON SPORT

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