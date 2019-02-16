شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم السبت 16 - 2 - 2019، 3 مواجهات مثيرة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، أبرز المباريات ستكون بين الهلال والاتحاد السكندري في ذهاب الدور ربع النهائي. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم (الوصل - أهلي جدة) 3:30 أبو ظبى 1 (الهلال - الإتحاد السكندري) 6:30 أبو ظبى 1 (المريخ - مولودية الجزائر) 7:00 أبو ظبى 2

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