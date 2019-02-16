الإسماعيلي يسعى لإسقاط النجوم في الدوري

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١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي الإسماعيلي أمام نظيره النجوم إف سي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم أحمد حمدي، حكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي عمر فتحي ورجب محمد، بينما سيكون محمد التابعي الغازي حكما رابعًا، وكل من أحمد العودي وصبحي العمراوي حكمًا خامسًا.
ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة جمعها من 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر في 6، وسجل الفريق 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، بفارق نقطة عن سموحة، العاشر. في المقابل يحتل النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي،
في المقابل يحتل النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، المركز السادس عشر بجدول الترتيب، برصيد 21 نقطة (جمعها من 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر في 10، وسجل الفريق 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا)، بفارق الأهداف عن إنبي، الخامس عشر.
وشهد لقاء الدور الأول بين النجوم والإسماعيلي، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الخامسة على استاد بترو سبورت، تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، سجل هدف النجوم محمود فتح الله من ضربة جزاء، فيما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.
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