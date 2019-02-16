الان تتابع رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تكاليف انفصاله عن جوزيه مورينيو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

خلصت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد اضطر لدفع 22 مليون يورو للتخلص من مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، واعتمدت التقارير المتطابقة على كشف الميزانية الداخلي للشياطين الحمر، والذي نشر رسميا، بداية الأسبوع الجاري.

وأورد التقرير تحت مسمى “النفقات الخاصة” أو “الاستثنائية”، مبلغ 19,6 مليون جنيه إسترليني لمورينيو وستة عناصر من طاقمه الفني كتعويضات عن فسخ عقودهم مع النادي.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي، فسخ يونايتد عقده مع المدرب المثير للجدل، إثر للنتائج الكارثية التي حققها صاحب الأرقام القياسية في ألقاب الدوري الإنجليزي منذ انطلاق الموسم.

ومن مجموع 17 مباراة على مستوى البريمييرليغ، لم يفز يونايتد سوى بسبع مباريات، وكان من المفترض بقاء مورينيو على سفينة الشياطين الحمر”إلى غاية صيف 2020.

واختار النادي الإنجليزي، لاعبه السابق أولي غونر سولشار، مديراً فنياً مؤقتاً، إلى غاية نهاية الموسم الحالي، وكان هو صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، الذي أقيم آنذاك على ملعب كامب نو في برشلونة.

واستطاع سولشار إلى غاية اللحظة قيادة فريقه إلى الفوز عشر مرات من 11 مباراة، ليقفز يونايتد في أقل من شهرين إلى المركز الرابع في الترتيب العام.