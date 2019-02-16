140 لاعبًا يمثلون عمان في الأولمبياد الخاص بأبو ظبي

قال سيف بن محمد بن خليفة الربيعي، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني، إن السلطنة ستشارك في منافسات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 14 وإلى 21 مارس/آذار 2019.

وأضاف الربيعي في تصريحات نقلتها البوابة الرسمية للسلطنة: "يتنافس في هذا الحدث الكبير أكثر من 7500 رياضي من مختلف القدرات والإمكانات، وستشارك السلطنة أيضا في هذا الحدث الرياضي الكبير ببرنامج المبادرات والبرنامج الرياضي حيث سينطلق 140 مشاركا من مختلف المحافظات، بينهم 95 لاعبا ولاعبة و36 مدربا و14 إداريا".

وسيتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص العماني في 14 رياضة تتضمن ألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة والبوتشي والبولينج والفروسية وكرة القدم وكرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطائرة والكرة الطائرة والتنس الأرضي والتزلج على العجلات والإبحار الشراعي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني بعض الإنجازات التي تحققت خلال السنة الماضية 2018 حيث قال: "هناك الكثير من الإنجازات ففي اللجنة الصحية تم تدشين برنامج الجواز الطبي لأبطال الأولمبياد الخاص العماني والذي تم تدشينه بمشاركة واسعة من اللاعبين وأولياء أمورهم، حيث تم التنسيق المشترك بين وزارة الصحة والأولمبياد الخاص العماني وذلك لتقديم الرعاية الصحية للاعبين بشكل متواصل في المراكز الصحية والعيادات التخصصية بشكل مستمر".

وأكمل "وفيما يخص لجنة المبادرات لهذا العام فقد تم عمل برنامج أكاديمية إعداد القادة، الذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى اللاعبين إضافة إلى تهيئتهم للدخول في سوق العمل، أيضا يعتبر برنامج المطبخ الصحي التابع لبرنامج الأسر، أحد أبرز إنجازات لجنة المبادرات، حيث تم عمل دروس متخصصة في الطبخ الصحي لأمهات اللاعبين مما يعزز التغذية الصحية للاعب".