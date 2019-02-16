دي تشيليو: الكلمات تعجز عن وصف سيميوني

أكَّد ماتيا دي تشيليو، مدافع يوفنتوس، أنَّ فريقه مستعد بشكل جيد لمباراة أتلتيكو مدريد المرتقبة، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال دي تشيليو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم السبت: "أشعر بحالة جيدة. نعمل بطريقة مميزة في التدريبات، وسنذهب لمباراة دوري الأبطال في أفضل حالة".

وأضاف: "ستكون مباراة أتلتيكو، صعبة جدًا؛ لأن المنافس واحد من أصعب المنافسين الذين يمكن مواجهتهم. عاجلا أم آجلا، إذا أردت الفوز بالبطولات يجب عليك مواجهة أصعب المنافسين".

وأوضح "في البداية سنلعب من أجل الهجوم، ويجب علينا أن نكون جيدين للاحتفاظ بالكرة، وأن نصبر لأنهم لن يتركوا لنا المساحات. المباراة ستكون 180 دقيقة، والأسلوب سيكون مهمًا".

وعن دييجو سيميوني، مدرب الأتلتي، قال: "الكلمات تعجز عن وصفه. لقد أظهر في وقت قليل أنه مدرب مميز، بعدما وضع بصمته على أتلتيكو. لقد أصبح الفريق في المقدمة دائمًا في الدوري الإسباني، كما أنه لعب نهائي دوري الأبطال في مناسبتين".

يذكر أن يوفنتوس ابتعد بصدارة الدوري الإيطالي عقب الفوز أمام فروسينوني (3ـ0) أمس الجمعة قبل السفر إلى مدريد.