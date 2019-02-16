شكرا لقرائتكم نجم أرسنال يتحدث عن صلاح الرائع وأحقية النني في دقائق إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظى الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد الننى المحترف فى ناديا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين بإشادة واسعة من جانب المهاجم الإنجليزي داني ويلباك، لاعب أرسنال.

وقال داني ويلباك فى تصريحات لموقع "العربية نت"، "محمد صلاح يعد مثالاً رائعاً للاعب العربي، من الصعب إيجاد لاعبين بشخصيته، صلاح قدم أداء رائعا مع ليفربول ولا أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد لاعبا يشبهه بشخصيته المميزة، لكنني متأكد أن العالم العربي قادر على تقديم لاعب آخر مستقبلا يحاول وضع بصمته في كرة القدم العالمية كما فعل صلاح".

وتحدث داني ويلباك عن زميله فى أرسنال، محمد الننى قائلاً، "مشاركة محمد النني في المباريات هو قرار يمتلكه أوناي إيمري مدرب أرسنال ولا يمكنني التعليق على هذا الأمر لكن طبعا النني زميل رائع ويقدم أداء جيداً مع منتخب مصر وآمل أن ينال دقائق أكثر في المباريات المقبلة مع النادي".

ويتواجد داني ويلباك فى مدينة "دبي" الإماراتية حالياً، لزيارة أكاديمية نادي أرسنال هناك.