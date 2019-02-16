شكرا لقرائتكم الأسماعيلي يُحذر لاعبيه : الوزن الزيادة هيكلفك غرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
خضع لاعبو الأسماعيلي لأختبارات طبية شاملة خلال الساعات الماضية تضمن الوقوف على أوزان كل لاعب بالفريق ، وفقاً لتعليمات الجهاز الفني الذى حذر من زيادة الوزن مُهدداً بالغرامات حال زيادة الوزن عن المعدل المناسب.
وكان المدرب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى قد وضع برنامج بدنى مكثف من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية قبل مواجهة النجوم المقرر لها اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالأسبوع الــ22 من مسابقة الدورى الممتاز.
ويتطلع الاسماعيلى لتحقيق انتصار أمام الفريق الصاعد سعيا للتقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة.
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