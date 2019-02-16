شكرا لقرائتكم حجازى مهدد بعدم المشاركة أمام أستون فيلا للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدور الشكوك حول مشاركة أحمد حجازى مدافع منتخب مصر في مباراة فريقه وست بروميتش ألبيون أمام أستون فيلا المحدد لها الخامسة مساء اليوم بملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وذكرت صحيفة " expressandstar" الإنجليزية، أن أحمد حجازى يعاني من إصابة في أربطة الركبة غاب على أثرها عن المشاركة في المباراة الماضية ضد نوتينجهام فورست التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2، قد تصعب من مهمة مشاركته في مباراة اليوم.

وتحمل مباراة أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون النكهة المصرية كونها تجمع بين ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدى وأحمد حجازى.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، خلف ليدز يونايتد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، إختار أحمد حجازى مدافع منتخب مصر أفضل لاعب في مباراة ستوك سيتى ووست بروميتش ألبيون التى أقيمت السبت الماضي على ملعب "بريطانيا ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

وحصل أحمد حجازى على 8.1 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الفريقين في المباراة، والتى انتهت بفوز وست بروميتش ألبيون بهدف دون مقابل جاء من صناعة مدافع المنتخب الوطنى.