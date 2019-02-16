تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع الـ22

القاهرة ـ بوابة الوفد:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة لاعبيه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 للدوري الممتاز.

تضم القائمة 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم،

وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجايي، وجيرالدو.

كما تضم قائمة المُستبعدين للنادي الأهلي سواء للإصابة أو لأسباب فنية، كلاً من: علي لطفي - وليد سليمان - محمد نجيب - صالح جمعة - أحمد حمودي - أحمد فتحي - وليد أزارو - باسم علي - إسلام محارب - رامي ربيعة - أحمد علاء - محمد شريف - مروان محسن - عمرو جمال - محمد محمود.