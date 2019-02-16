رياضة | الإسماعيلي يصارع النجوم لاقنتاص المركز الثامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يصارع النجوم لاقنتاص المركز الثامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره النجوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

الإسماعيلي يدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما تقرر إعادة الفريق مرة أخرى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بقرار من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي "كاف"

ويبحث الجهاز الفني للدراويش عن تحقيق الفوز في لقا اليوم واستعادة سلسلة الانتصارات بعد التعادل سلبيا مع مصر المقاصة في لقاء الجولة الماضية في الدوري العام، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري العام.

واستدعى الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق النجوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الزمالك في لقاء الجولة الماضية من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويدخل الإسماعيلي لقاء اليوم في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.