رياضة | الأهلي "المنتشي" يتحدى الإنتاج الحربي "المتحفز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي "المنتشي" يتحدى الإنتاج الحربي "المتحفز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

يدخل الأهلي لقاء اليوم بحثا عن مواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لمواصلة الزحف نحو صدارة الدوري.

واستدعى مارتن لاسارتي للقاء اليوم قائمة تضم كلا من: "شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، سعد سمير، على معلول، هشام محمد، عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، حسين الشحات، صلاح محسن، جونيور أجاي، جيرالدو".

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

وعلى الجانب الأخر يطمح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقفه في جدول الدوري والاقتراب مجددًا من المربع الذهبي.

واستدعى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي للقاء اليوم قائمة تضم كل من: " عامر عامر وأحمد يحيى ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق وأحمد مجدي وحماده ناصر وعلاء سلامة وموسي دياورا وغنام محمد ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن بودي ومصطفى الجمل وجيمس تيدي ووهاب أنان ومحمود حماده ومحمد مسعد".

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة في حين يدخل الإنتاج الحربي مواجهة اليوم في المركز السادس برصيد 31 نقطة حيث