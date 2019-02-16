رياضة | الاتحاد السكندري في مهمة صعبة أمام الهلال السعودي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري في مهمة صعبة أمام الهلال السعودي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الاتحاد السكندري مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع الهلال السعودي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للابطال.

الاتحاد السكندري يدخل لقاء اليوم متحفزا لمواصلة مفاجأته في البطولة بعدما أقصى الترجي التونسي والزمالك المصري من البطولة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مأموريته في لقاء الإياب المقرر إقامته على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري استدعى للقاء اليوم قائمة تضم كل من: "الهانى سليمان ومحمود الزنفلى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى ومحمود شعبان وهشام صلاح وولاس دى سيلفا وبازوكا ومحمود رزق ومحمد أنور ومحمد ناصف وصبرى رحيل وكريم الديب و اسيد سالم ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد داودا وفوزى الحناوى وعمار حمدى وكريم ممدوح وأحمد توفيق ورزاق سيسيه وجدو وتشوكا وخالد قمر وتونى سيلفا".

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد السكندري لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد ناصف - ويلسون أكاكبو - محمد بازوكا - محمود شعبان

الوسط: أحمد مجدي - نور السيد - ديديه كوريه

الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - إيمانويل بيناهيني

وعلى الجانب الأخر يدخل الهلال السعودي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الفوز على القادسية في أخر مواجهاته بالدوري السعودي والهروب بصدارة دوري كأس الملك محمد بن سلمان.

الهلال يتسلح بجماهيره في لقاء اليوم من أجل تعطيل قطار أبناء الإسكندرية وتحقيق نتيجة مريحة تسهل مأمورية الفريق في لقاء الإياب الذي سيشهد حضور جماهيري مكثف من أنباء ومحبي زعيم الثغر.

ومن المنتظر أن يبدأ الهلال السكندري لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

الوسط: عبد الله عطيف - محمد كنو - ناصر الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

الهجوم: بافيتيمبي جوميز