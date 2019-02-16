شكرا لقرائتكم الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت إختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الانتاج الحربى على ستاد بتروسبورت فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى ، وبالرغم من هذه الخسارة يظل الأهلى على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة إستطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

ويتطلع الأهلي للفوز الليلة من أجل مواصلة الصحوة المحلية بعدما فاز في عدة مباريات ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية حيث فاز على كلاً من سموحة والمقاصة وأنبي ودجلة وأخيراً حرس الحدود ، فيما فاز الانتاج الحربى على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وانتهت مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الدور الاول بالتعادل السلبى ،

وتستمر معاناة الأهلى من الغيابات فى مباراة الانتاج الحربى الليلة أيضاً حيث سيفتقد لجهود كل من أحمد فتحي، أزارو، ووليد سليمان ولكن الأحمر لن يفتقد أي لاعب بداعي الإيقاف ، وطالب الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الاداء لاسيما أن وضع الفريق فى مسابقة الدوري لا يقبل التفريط فى أى نقاط لضمان الاستمرار على ملاحقة الزمالك المتصدر .

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتى مباراة الانتاج الحربى بتشكيل مكون من : "محمد الشناوي -علي معلول – أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية -رمضان صبحي – كريم نيدفيد - حسين الشحات - جونيور أجايي"

على الجانب الأخر،حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى لاسيما بعد أن خسر الأحمر من سيمبا أفريقياً، وطالب مختار لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاثة فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا ، وأكد مختار للاعبي فريقه أن الاهلي هو بطل الدوري ومرشحا بقوة للفوز في أي مباراة مهما تراجع مستواه أو أهتزت نتائجه.

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى ، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

وكان الإنتاج الحربي قد استعد للأهلى بمباراة ودية مع المقاولون العرب خسرها بهدفين مقابل هدف،على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

يغيب عن صفوف الانتاج الحربى فى مباراة الليلة الثنائى محمد رجب مهاجم الفريق الذى مازال يتعافى من إصابة جزع فى الرباط الخارجى للركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس ويغيب لنهاية الموسم ، بينما يستعيد الفريق جهود الثنائى موسى دياورا وعبد الرحمن فاروق فى ابعد انتهاء إيقافهم بداعى الحصول على الانذار الثالث.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى كالتالى : "عامر عامر -أحمد شديد قناوي - محمود البدري – وهاب انان - عبد الرحمن فاروق - محمود كابونجا -محمد مسعد - أحمد مجدي - غنام محمود - جيمس تيدى -أحمد رؤوف".