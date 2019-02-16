واتفورد أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إنكلترا

اسماء السيد - بات واتفورد أول المتأهلين غلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه كوينز بارك رينجرز من الدرجة الأولى (الثانية عمليا) 1-صفر الجمعة في افتتاح الدور ثمن النهائي. وسجل لاعب الوسط الفرنسي إتيان كوبوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ويستكمل الدور ثمن النهائي غدا، فيلعب برايتون مع دربي كاونتي (درجة أولى)، وميلوول (أولى) مع ويمبلدون (ثانية)، ونيوبورت كاونتي (ثالثة) مع مانشستر سيتي. Advertisements ويلعب الأحد بريستول سيتي (أولى) مع ولفرهامبتون، وسوانسي سيتي (أولى) مع برندفورد (أولى)، ودونكاستر روفرز (ثانية) مع كريستال بالاس. ويختتم الدور ثمن النهائي الإثنين بقمة تشلسي وضيفه مانشستر يونايتد. ملخص المباراة:

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