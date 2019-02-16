ملف الجمعة.. رونالدو يبتعد عن صلاح.. ورسالة من رئيس الزمالك للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الرياضية التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسميًا.. برشلونة يجدد عقد مدربه فالفيردي
"ديفندر والباقي طايرين" .. لماذا ابهر دياز تركي آل الشيخ فى ظهوره الأول مع بيراميدز؟(تحليل)
تسلسل زمني.. 16 محطة في قطار أزمة الأهلي وبيراميدز.. نهاية أم تصادم؟
تأهيل رباعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج
بالأرقام .. "منجم" الأهلي 10- 3 الصفقات التاريخية "الشتوية"
فى انتظار الخطاب الرسمي.. الأهلي يرفع شعار " لا تراجع ولا استسلام" فى معركة الكأس
مختار مختار لمصراوي: نستهدف الاستمرار في المربع الذهبي أمام الأهلي
تقرير.. بين الاستجابة لرئيس الزمالك أو اعتماد نفس التشكيل.. كيف يفكر جروس؟
تركي آل الشيخ يُطالب رئيس الهلال وبيراميدز تأجيل مباراتهما
الزمالك يقرر.. طائرة خاصة لرحلة أنجولا.. وسفر فتحي لألمانيا
طولان: مباراة الهلال صعبة.. وستكون خططية في المقام الأول
مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي وأزارو.. تأهيل رباعي الفريق.. وملامح التشكيل
مدرب صنداونز: لا أريد مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
قسنطينة: الكاف تعامل مع قضية الإسماعيلي بطريقة الهواة
جروس يطالب لاعبي الزمالك بتلافي أخطاء مباراة نصر حسين داي
لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مواجهة بتروجيت وحرس الحدود
المقاولون يدخل المربع الذهبي بالدوري مؤقتًا بالفوز على الجيش
رئيس الزمالك يطالب اللاعبين بالتأهل في الكونفيدرالية وحسم الدوري أمام الأهلي
تقرير.. التجديد في الأهلي.. أجايي الأقرب و10 ملفات في الانتظار
تقرير.. مختار أمام الأهلي.. 18 تجربة بلا فوز.. ونجاح استثنائي مع إنبي
مصدر باتحاد الكرة: ننتظر قرار الأمن قبل إرسال خطاب رسمي للأهلي بشأن التعديلات
نجم إنتر السابق: صلاح سيتألق مع يوفنتوس.. وستكون صفقة عظيمة اقتصادياً
صراع الحذاء الذهبي.. رونالدو يواصل الابتعاد عن صلاح.. ويقترب من ميسي
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