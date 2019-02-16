رياضة | مينديز يساعد الريال في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مينديز يساعد الريال في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت تقارير صحفية إسبانية على أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، سوف يساعد نادي ريال مدريد، في إبرام صفقة جديدة.

وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية أن خورخي مينديز، سوف يساعد ريال مدريد في التعاقد مع جواو فيليكس، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية أن مينديز سيحاول تخفيض مطالب بنفيكا المادية (100 مليون يورو)، من أجل انتقال اللاعب للميرنجي، حيث يرتبط خورخي بعلاقة جيدة مع فلورنتينو بيريز.

وارتبط فيليكس بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبوروسيا دروتموند وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.

فيليكس سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف، في 24 مباراة لعبها هذا الموسم مع بنفيكا البرتغالي، في جميع البطولات.