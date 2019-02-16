رياضة | أزمة تضرب ليون قبل مواجهة برشلونة

يعاني فريق أولمبيك ليون الفرنسي من أزمة قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ليون يعاني من العديد من الغيابات قبل لقاء برشلونة الصعب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

واضافت الصحيفة، أن الفريق الفرنسي سوف يفقد خدمات لاعب الوسط نبيل فقير بسبب الإيقاف كما أن هناك شكوك حول مشاركة الثلاثي ديناير وندومبيلي ومارسيلو بسبب الإصابة.

ويأمل برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي من استعادة اللاعبين المصابين قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.