رياضة | أزمة تضرب ليون قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تضرب ليون قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعاني فريق أولمبيك ليون الفرنسي من أزمة قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ليون يعاني من العديد من الغيابات قبل لقاء برشلونة الصعب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
واضافت الصحيفة، أن الفريق الفرنسي سوف يفقد خدمات لاعب الوسط نبيل فقير بسبب الإيقاف كما أن هناك شكوك حول مشاركة الثلاثي ديناير وندومبيلي ومارسيلو بسبب الإصابة.
ويأمل برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي من استعادة اللاعبين المصابين قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.