رياضة | تعديلات في ريال مدريد قبل لقاء جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات في ريال مدريد قبل لقاء جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استقر على إجراء بعض التغييرات أمام جيرونا.

ريال مدريد يواجه جيرونا يوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مواجهات الجولة الـ24، من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة أس الإسبانية إلى أن داني سيبايوس، سيحل محل الكرواتي لوكا مودريتش، في خط وسط ريال مدريد، بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ماريانو دياز على الأرجح سوف يلعب في خط الهجوم، بدلًا من الفرنسي كريم بنزيمة، بسبب إصابة الأخير.

وأضافت أس أن أسينسيو وفاسكيز قد يعودان إلى تشكيل الميرنجي الأساسي أمام جيرونا، بجانب عودة فاران لخط الدفاع بدلًا من ناتشو.

وأنهت أن أودريوزولا ومارسيلو سيلعبان بدلًا من كارفاخال وريجيلون، حيث يأمل سولاري في إراحة لاعبيه الأساسيين، قبل مواجهتي برشلونة في كأس ملك إسبانيا والليجا.