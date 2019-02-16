شكرا لقرائتكم ربنا يستر.. محمد الحنفى حكما لمواجهة الأهلي والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم السبت، ضمن الجولة 22 لدورى القسم الأول، على النحو التالى

الإسماعيلى ونجوم المستقبل: أحمد حمدى ويعاونه عمر فتحى ورجب محمد، ومحمد التابعى الغازى حكماً رابعاً، وكل من أحمد العدوى وصبحى العمراوى حكماً خامساً.

الإنتاج الحربى والأهلى: محمد الحنفى ويعاونه يوسف البساطى وسامى هلهل، ومحمد عمارة حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى وأسامة إسماعيل حكماً خامساً.