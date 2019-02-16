شكرا لقرائتكم برشلونة يسعى لاستعادة الانتصارات في الليجا على حساب بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى برشلونة لإيقاف نزيف النقاط وإستعادة ذاكرة الإنتصارات عندما يستضيف بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة.

ويدرك أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة ولاعبيه أن مواصلة إهدار النقاط للمباراة الثالثة على التوالي سيمنح الفرصة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد لتعزيز آماله في حصد لقب الدوري الإسباني قبل مواجهة جيرونا غداً الاحد بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتعادل برشلونة في المباراتين الماضيتين مع فالنسيا وبلباو قبل مواجهة بلد الوليد في مباراة قد تشهد مشاركة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي تعافى من إصابة قوية في الركبة أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وسيكون برشلونة على موعد مع 4 مواجهات نارية عقب مباراة بلد الوليد اليوم، يستهلها الثلاثاء المقبل ضد ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل ضيفاً على إشبيلية بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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وسيغادر برشلونة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" لمواجهة الريال يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" ببطولتي الدوري الإسباني "الليجا" وكأس ملك إسبانيا.

يذكر أن نادي برشلونة أعلن أمس عن تجديد التعاقد مع أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالونى لمدة موسم آخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

وقاد فالفيردى فريق برشلونة للحصول على ثنائية الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بجانب بطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالى.

وخاض برشلونة 96 مباراة رسمية تحت قيادة فالفيردي بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فاز فى 65 مباراة وتعادل فى 22 لقاءً، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى 9 مباريات فقط.