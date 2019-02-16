شكرا لقرائتكم نجم روما لوالدته: كفاية إغراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نيكولو زانيولو نجم روما الإيطالى الصاعد رسالة إلى والدته عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام". وكان لاعب روما صاحب الـ 19 عاما قد سجل هدفى الذئاب أمام بورتو البرتغالى الثلاثاء الماضى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب إيطالى يسجل ثنائية فى تاريخ المسابقة. ذكرت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت" الإيطالية بأن زانيولو علق على احدى صور والدته على انستجرام "توقفى يا أمى، ماذا تفعلين، أنتى فى الأربعين من عمرك"، وذلك ردا على الصور المثيرة التى تنشرها والدته فرانشيسكا صاحبة الـ 41 عاما بصورة دائمة، ويبلغ متابعوها 169 ألف متابع.

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